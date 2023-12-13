Sanofi, Care4Rare programıyla nadir hastalıklar için girişimcilerin çözüm başvurularını bekliyor

Sanofi Türkiye, nadir hastalıklar alnında yenilikçi sağlık çözümleri için Care4Rare programını başlatıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sanofi Türkiye, Türkiye'de sağlık alanında küresel rekabetçiliği arttırmak ve inovasyon ekosistemini güçlendirmek için yürüttüğü PharmUp Girişimcilik Programı kapsamında Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık ve İlaç Teknoloji Merkezi (LHUSTEK) ve Teknopark İstanbul ile bir araya gelerek, nadir hastalıklar alanında yenilikçi sağlık çözümleri keşfetmek ve teşvik etmek amacıyla yeni bir programa imza atıyor.

Care4Rare programı kapsamında, nadir hastalıklar alanında çözüm sunmak isteyen girişimcilere yönelik çağrılar başvuruya açıldı.

Her seviyeden girişimciyi hedefleyen Care4Rare programına kabul edilen çağrı başvuruları, bu alanda hizmet veren kamu yöneticileri, uzman hekimler, hasta derneği temsilcileri ve çözüm geliştirme alanında yenilikçilik ve teknoloji ekosistemini şekillendiren paydaşlar ile değerlendirilecek.

Program, 20 Aralık'ta Lokman Hekim Üniversitesi'nde tüm paydaşların katılımı ile "İhtiyaç Belirleme Fazı ve Çalıştayı" ile başlayacak. Paydaşlar, "İhtiyaç Belirleme Çalıştayı"na, Sprint ve Demoday etkinliklerine katılım sağlayarak çağrıya başvuran girişimcilerin seçiminde kritik rol oynayacak.

Çözüm geliştirme takımlarını oluşturmak ve desteklemek üzere devam edecek programın sonraki aşamalarında ise tüm paydaşların katkıları ve değerlendirmeleriyle sırasıyla, çözüm geliştirme odaklı Sprint etkinliği ve yılın ikinci yarısı Teknopark İstanbul'da Demoday etkinliği gerçekleştirilecek.

Nadir hastalıklar alanında çözüm geliştirmek isteyen tüm girişimciler açılan çağrı için başvurularını Teknopark İstanbul cubeincubation üzerinden yapabiliyor.

"Bilimsel mirasımızı girişimcilik ruhuyla besliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanofi Türkiye Ülke Başkanı ve ?Türkiye, Afrika ve Orta Doğu Temel Ürünler Başkanı Cem Öztürk, yenilikçi bir küresel sağlık şirketi olarak, insan hayatını iyileştirmek için bilimin mucizelerinin peşinde olduklarını belirtti.

Öztürk, dünya genelinde yaklaşık 90 ülkedeki 91 bin çalışanlarıyla tıp pratiğini daha ileriye taşımak için çalıştıklarını aktararak, yarım yüzyılı aşan bilimsel miraslarını girişimcilik ruhuyla, merakı ve inovasyonu odağına alan yaklaşımla beslediklerini, sağlık alanında çalışmalar yapan girişimleri destekleyecek projeler geliştirdiklerini kaydetti.

PharmUp'ın da bunlardan en önemlisi olduğunun altını çizen Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Şirketimizin sağlık sektöründeki tecrübesini PharmUp'la birlikte ülkemizde yeni gelişmekte olan inovasyon ekosistemine sunmayı en büyük ideallerimizden biri olarak görerek yolculuğumuza başladık. 2019'da hayata geçirdiğimiz ve Endeavour ile birlikte yürüttüğümüz PharmUp Girişimcilik Programı ile sağlık sektörüne yönelik çözümler geliştirebilecek her alandan ve sektörden girişimciyi 4 yıldır başarıyla bir araya getiriyoruz. 2022'de ise PharmUp'ı çok paydaşlı bir platforma dönüştürdük ve bu kapsamda girişimcilerin ürün geliştirmeden başlayarak ürünü pazara sunma aşamasına kadar olan yolculuklarında onlara destek olarak, ihtiyaçlarına uygun çözümler üretiyoruz. Sağlıkta küresel rekabetçiliğin ve inovasyon ekosisteminin güçlendirilmesine ön ayak olan bu Türkiye merkezli çok paydaşlı girişimcilik platformu çerçevesinde, Başakşehir Living Lab, LHUSTEK ve TT Ventures ile çeşitli işbirliklerine imza attık."

"Başarılı işbirliklerine imza attıyoruz"

Sanofi ?Özellikli Tedaviler Türkiye, Levant ve İran Genel Müdürü Pelin Yunusoğlu da ilk günden bugüne, hastaların ve hasta ihtiyaçlarının her zaman odaklarında olduğunu vurguladı.?

Yunusoğlu, bu ihtiyaçları daha iyi karşılayabilmek için kurum, kuruluş ve akademiler ile başarılı işbirliklerine imza attıklarına dikkati çekti.?

?Hasta dernekleri, ilgili paydaşlar ve sağlık mesleği mensuplarıyla geliştirdikleri eğitim ve farkındalık projeleriyle de hastalara umut olmak ve onların yaşam kalitelerini artırmak için çalıştıklarını belirten Yunusoğlu, ülkenin sağlık politikasını destekleyici önemli işbirliklerini, projeleri ve farkındalık çalışmalarını hayata geçirdiklerini aktardı.

Yunusoğlu, Care4Rare programının da bunlardan biri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Nadir hastalıklara sahip bireylerin tanı, tedavi ve sağlık hizmetlerine erişim yolculuklarını iyileştiren ve toplum sağlığına katkı sağlayacak ileri teknoloji ve dijital çözümlerin keşfedilmesi ana hedefimiz. Bu doğrultuda sağlık alanında çalışan girişimcileri keşfetmek ve teşvik etmek amacıyla PharmUp Girişimcilik programı kapsamında Care4Rare programını başlatıyoruz. Bu yıl girişimcilerimiz için Lizozomal Depo hastalıkları başta olmak üzere nadir hastalıklar alanında ileri teknoloji ve dijital çözümleri Care4rare programı ile ele alacağız. Program kapsamında amacımız nadir hastalıklara farkındalık oluşturmak ve bu alanda çalışmalar yapan girişimleri destekleyerek yeni tedavileri hastalar ile buluşturmak. Nadir hastalıklar alanında fark yaratacak çözümleri olan tüm girişimcilerimizi başvuru yapmaları adına davet ediyorum ve aynı hedefle hayata geçirdiğimiz projeyi gerçekleştirmede bizimle birlikte olan tüm paydaşlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum."