Sanofi, Blueprint Medicines'i 9,1 Milyar Dolara Satın Alıyor

Fransa merkezli ilaç firması Sanofi, nadir immünoloji hastalıklarındaki konumunu güçlendirmek için ABD merkezli Blueprint Medicines Corporation'ı 9,1 milyar dolara satın alacağını duyurdu.

Sanofi'den yapılan açıklamaya göre, nadir görülen bir immünolojik bozukluk olan sistemik mastositoz (SM) tedavileri geliştiricisi Blueprint Medicines Corporation, Sanofi'nin hisse başına nakit olarak 129 dolarlık satın alma teklifini kabul etti.

Söz konusu teklif, merkezi ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan Blueprint Medicines Corporation hisselerinin 30 Mayıs'taki 101,35 dolarlık borsa kapanış fiyatının yaklaşık yüzde 27 üzerinde bir rakama denk geliyor.

Toplamda yaklaşık 9,1 milyar dolarlık satın almanın, gerekli izinlerin ardından 2025'in üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Anlaşmaya göre, Blueprint Medicines Corporation'ın hissedarları, Blueprint'in ilaç adaylarının belirli geliştirme adımlarını başarıyla tamamlaması halinde hisse başına 6 dolara kadar ek ödeme alma hakkına sahip olacak.

Blueprint'in, vücutta mast hücrelerinin aşırı bir şekilde artmasıyla ortaya çıkan, nadir bir hastalık olan SM tedavisi için onaylanmış tek ilacı bulunuyor. ABD'li şirket ayrıca SM için yeni nesil ilaçlar ve çeşitli bağışıklık bozuklukları için ilaçlar üzerinde çalışıyor.

Söz konusu anlaşma, bu yıl Avrupa'daki sağlık alanında en büyük satın alma anlaşması olması dolayısıyla da dikkati çekti.

Öte yandan, Sanofi, geçen ay Vigil Neuroscience'ı 470 milyon dolara satın almıştı. Fransız şirket, Ocak 2024'te ise ABD'li biyoteknoloji firması Inhibrx'i 2,2 milyar dolara bünyesine katmıştı.