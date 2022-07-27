ŞanlıurfaTicaret Borsası
ŞanlıurfaTicaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 17 liradan satıldı.
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ŞanlıurfaTicaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 17 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|12,00
|17,00
|Arpa
|Kg
|4,50
|5,50
|Buğday
|Kg
|8,05
|8,40
|Mısır
|Kg
|5,75
|6,35
AA / Rauf Maltaş - Ekonomi
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