Şanlıurfa Ticaret Borsasında Yeşil Mercimek 23 TL'den Satıldı
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı 23 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da şu şekildedir: Arpa 5,50-7,61 TL, Buğday 9,34-11,54 TL, Mısır 5,00-5,45 TL, Yağlık çiğit 5,28-5,70 TL.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı 23 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Yeşil mercimek
|Kg
|23,00
|23,00
|Arpa
|Kg
|5,50
|7,61
|Buğday
|Kg
|9,34
|11,54
|Mısır
|Kg
|5,00
|5,45
|Yağlık çiğit
|Kg
|5,28
|5,70
Kaynak: AA / Ekonomi