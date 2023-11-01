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Şanlıurfa Ticaret Borsasında Yeşil Mercimek 23 Liradan Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı 23 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da şu şekildedir: Arpa 5,50-7,61 TL, Buğday 9,34-11,54 TL, Mısır 5,00-5,45 TL, Yağlık çiğit 5,28-5,70 TL.