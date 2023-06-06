Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuk Rekor Fiyatla Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 40,65 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.