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Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuk Rekor Fiyatla Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuk Rekor Fiyatla Satıldı

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 40,65 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 40,65 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
SütKg9,50

9,50
ArpaKg6,00

6,25
BuğdayKg7,40

9,50
MısırKg6,00

6,00
Preseli pamukKg27,40

40,65
Yağlık çiğitKg5,50

5,50

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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