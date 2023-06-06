Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuk Rekor Fiyatla Satıldı
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 40,65 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 40,65 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Süt
|Kg
|9,50
|9,50
|Arpa
|Kg
|6,00
|6,25
|Buğday
|Kg
|7,40
|9,50
|Mısır
|Kg
|6,00
|6,00
|Preseli pamuk
|Kg
|27,40
|40,65
|Yağlık çiğit
|Kg
|5,50
|5,50
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi
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