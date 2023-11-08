Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı Rekor Fiyattan Satıldı
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 52 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 52 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Arpa
|Kg
|4,50
|6,00
|Buğday
|Kg
|5,01
|10,43
|Mısır
|Kg
|4,50
|6,75
|Preseli pamuk
|Kg
|38,00
|52,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|6,20
|7,50
|Kırmızı mercimek
|Kg
|9,50
|9,50
Kaynak: AA / Ekonomi