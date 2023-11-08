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Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı Rekor Fiyattan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 52 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 52 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
ArpaKg4,506,00
BuğdayKg5,0110,43
MısırKg4,506,75
Preseli pamukKg38,0052,00
Yağlık çiğitKg6,207,50
Kırmızı mercimekKg9,509,50

Kaynak: AA / Ekonomi

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