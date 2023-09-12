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Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 46,98 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 46,98 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg20,00

20,00
BuğdayKg7,20

9,25
MısırKg5,40

7,00
Preseli pamukKg38,00

46,98
Yağlık çiğitKg5,00

5,04

Kaynak: AA / Ekonomi

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