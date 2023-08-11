Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45,75 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|9,00
|16,40
|Yeşil mercimek
|Kg
|26,30
|26,30
|Ayçiçeği
|Kg
|12,35
|12,35
|Buğday
|Kg
|5,00
|12,00
|Mısır
|Kg
|3,50
|6,03
|Preseli pamuk
|Kg
|34,00
|45,75
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Ekonomi