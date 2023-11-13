Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 55 Liradan Satıldı
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 55 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Arpa (Kg) 4,50-6,00, Buğday (Kg) 5,01-6,43, Mısır (Kg) 4,50-7,83, Preseli pamuk (Kg) 36,00-55,00, Yağlık çiğit (Kg) 5,20-7,50.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Arpa
|Kg
|4,50
|6,00
|Buğday
|Kg
|5,01
|6,43
|Mısır
|Kg
|4,50
|7,83
|Preseli pamuk
|Kg
|36,00
|55,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|5,20
|7,50
Kaynak: AA / Ekonomi