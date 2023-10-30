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Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 49 Liradan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 49 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da şu şekildedir: Arpa 5,00-5,50 TL, Buğday 6,50-9,00 TL, Kütlü pamuk 16,00-22,00 TL, Yağlık çiğit 7,98-8,80 TL, Mısır 5,08-5,80 TL.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 49 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
ArpaKg5,005,50
BuğdayKg6,509,00
Kütlü pamukKg16,0022,00
Preseli pamukKg36,0049,00
Yağlık çiğitKg7,988,80
MısırKg5,085,80

Kaynak: AA / Ekonomi

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