Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 49 Liradan Satıldı
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 49 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da şu şekildedir: Arpa 5,00-5,50 TL, Buğday 6,50-9,00 TL, Kütlü pamuk 16,00-22,00 TL, Yağlık çiğit 7,98-8,80 TL, Mısır 5,08-5,80 TL.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 49 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Arpa
|Kg
|5,00
|5,50
|Buğday
|Kg
|6,50
|9,00
|Kütlü pamuk
|Kg
|16,00
|22,00
|Preseli pamuk
|Kg
|36,00
|49,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|7,98
|8,80
|Mısır
|Kg
|5,08
|5,80
Kaynak: AA / Ekonomi