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Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 49 Liradan Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 49 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da şu şekildedir: Arpa 5,00-5,50 TL, Buğday 6,50-9,00 TL, Kütlü pamuk 16,00-22,00 TL, Yağlık çiğit 7,98-8,80 TL, Mısır 5,08-5,80 TL.