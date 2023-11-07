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Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 47 Liradan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 47 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 47 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
ArpaKg4,50

6,00
BuğdayKg5,01

10,43
MısırKg4,57

6,75
Kütlü pamukKg15,50

21,25
Preseli pamukKg38,00

47,00
Yağlık çiğitKg6,20

7,50
Kırmızı kabuklu mercimekKg9,50

9,50

Kaynak: AA / Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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