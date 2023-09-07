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Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 47,45 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 47,45 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verildi.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 47,45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg7,50

22,50
ArpaKg6,00

6,00
BuğdayKg7,40

11,25
MısırKg6,50

6,50
Preseli pamukKg45,35

47,45

Kaynak: AA / Ekonomi

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