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Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 47,25 Liradan Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 47,25 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.