Haberler

Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 47,25 Liradan Satıldı

 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 47,25 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 47,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg11,83

18,39
ArpaKg4,50

6,00
BuğdayKg5,50

10,50
MısırKg4,00

6,77
Kütlü pamukKg14,50

23,00
Preseli pamukKg33,00

47,25
Yağlık çiğitKg5,00

7,00

Kaynak: AA / Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

title