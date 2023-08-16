Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 46 Liradan Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 46 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Kırmızı kabuklu mercimek (12,78 TL - 18,15 TL), Yağlık çigit (4,31 TL - 5,23 TL), Nohut (22,47 TL - 25,50 TL), Buğday (8,57 TL - 11,00 TL), Mısır (5,45 TL - 5,75 TL), Preseli pamuk (36,00 TL - 46,00 TL).