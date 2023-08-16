Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 46 Liradan Satıldı
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 46 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Kırmızı kabuklu mercimek (12,78 TL - 18,15 TL), Yağlık çigit (4,31 TL - 5,23 TL), Nohut (22,47 TL - 25,50 TL), Buğday (8,57 TL - 11,00 TL), Mısır (5,45 TL - 5,75 TL), Preseli pamuk (36,00 TL - 46,00 TL).
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 46 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|12,78
|18,15
|Yağlık çigit
|Kg
|4,31
|5,23
|Nohut
|Kg
|22,47
|25,50
|Buğday
|Kg
|8,57
|11,00
|Mısır
|Kg
|5,45
|5,75
|Preseli pamuk
|Kg
|36,00
|46,00
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Ekonomi