Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 46 Liradan Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 46 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Arpa: En düşük 5,15 TL, en yüksek 5,85 TL; Buğday: En düşük 6,87 TL, en yüksek 10,30 TL; Mısır: En düşük 5,00 TL, en yüksek 6,00 TL; Preseli pamuk: En düşük 38,00 TL, en yüksek 46,00 TL; Yağlık çiğit: En düşük 4,40 TL, en yüksek 4,40 TL.