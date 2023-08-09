Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 46 Liradan Satıldı
Ekonomi Haberleri
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 46 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Arpa: En düşük 5,15 TL, en yüksek 5,85 TL; Buğday: En düşük 6,87 TL, en yüksek 10,30 TL; Mısır: En düşük 5,00 TL, en yüksek 6,00 TL; Preseli pamuk: En düşük 38,00 TL, en yüksek 46,00 TL; Yağlık çiğit: En düşük 4,40 TL, en yüksek 4,40 TL.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 46 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Arpa
|Kg
|5,15
|5,85
|Buğday
|Kg
|6,87
|10,30
|Mısır
|Kg
|5,00
|6,00
|Preseli pamuk
|Kg
|38,00
|46,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|4,40
|4,40
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Ekonomi