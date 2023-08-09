Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 46 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 46 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Arpa: En düşük 5,15 TL, en yüksek 5,85 TL; Buğday: En düşük 6,87 TL, en yüksek 10,30 TL; Mısır: En düşük 5,00 TL, en yüksek 6,00 TL; Preseli pamuk: En düşük 38,00 TL, en yüksek 46,00 TL; Yağlık çiğit: En düşük 4,40 TL, en yüksek 4,40 TL.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 46 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
ArpaKg5,15

5,85
BuğdayKg6,87

10,30
MısırKg5,00

6,00
Preseli pamukKg38,00

46,00
Yağlık çiğitKg4,40

4,40

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title