Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 46,50 Liradan Satıldı
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 46,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verilmiştir.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 46,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|11,25
|11,50
|Nohut
|Kg
|28,70
|28,70
|Buğday
|Kg
|7,70
|11,25
|Mısır
|Kg
|4,27
|7,25
|Preseli pamuk
|Kg
|36,50
|46,50
|Yağlık çiğit
|Kg
|5,00
|5,00
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Ekonomi