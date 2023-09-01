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Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 46,50 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 46,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verilmiştir.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 46,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg11,25

11,50
NohutKg28,70

28,70
BuğdayKg7,70

11,25
MısırKg4,27

7,25
Preseli pamukKg36,50

46,50
Yağlık çiğitKg5,00

5,00

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Ekonomi

Şanlıurfa Mısır Ekonomi Haberler

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