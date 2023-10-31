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Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 45 Liradan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Arpa (4,50-5,00 TL), Buğday (5,50-13,04 TL), Kütlü pamuk (16,00-22,55 TL), Preseli pamuk (36,40-45,00 TL), Yağlık çiğit (5,40-6,50 TL), Mısır (4,50-6,50 TL).

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
ArpaKg4,505,00
BuğdayKg5,5013,04
Kütlü pamukKg16,0022,55
Preseli pamukKg36,4045,00
Yağlık çiğitKg5,406,50
MısırKg4,506,50

Kaynak: AA / Ekonomi

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