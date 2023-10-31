Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 45 Liradan Satıldı
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Arpa (4,50-5,00 TL), Buğday (5,50-13,04 TL), Kütlü pamuk (16,00-22,55 TL), Preseli pamuk (36,40-45,00 TL), Yağlık çiğit (5,40-6,50 TL), Mısır (4,50-6,50 TL).
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Arpa
|Kg
|4,50
|5,00
|Buğday
|Kg
|5,50
|13,04
|Kütlü pamuk
|Kg
|16,00
|22,55
|Preseli pamuk
|Kg
|36,40
|45,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|5,40
|6,50
|Mısır
|Kg
|4,50
|6,50
Kaynak: AA / Ekonomi