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Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 45 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
SakatatKg52,00

52,00
BuğdayKg5,50

9,80
MısırKg5,25

5,25
Preseli pamukKg33,00

45,00

Kaynak: AA / Ekonomi

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