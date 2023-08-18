Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 45 Liradan Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Buğday (Kg): En düşük 7,55 TL, en yüksek 10,15 TL; Mısır (Kg): En düşük 6,15 TL, en yüksek 6,50 TL; Kütlü pamuk (Kg): En düşük 15,00 TL, en yüksek 16,50 TL; Preseli pamuk (Kg): En düşük 33,25 TL, en yüksek 45,00 TL; Yağlık çiğit (Kg): En düşük 3,40 TL, en yüksek 5,45 TL.