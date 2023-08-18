Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 45 Liradan Satıldı
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Buğday (Kg): En düşük 7,55 TL, en yüksek 10,15 TL; Mısır (Kg): En düşük 6,15 TL, en yüksek 6,50 TL; Kütlü pamuk (Kg): En düşük 15,00 TL, en yüksek 16,50 TL; Preseli pamuk (Kg): En düşük 33,25 TL, en yüksek 45,00 TL; Yağlık çiğit (Kg): En düşük 3,40 TL, en yüksek 5,45 TL.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|7,55
|10,15
|Mısır
|Kg
|6,15
|6,50
|Kütlü pamuk
|Kg
|15,00
|16,50
|Preseli pamuk
|Kg
|33,25
|45,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|3,40
|5,45
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Ekonomi