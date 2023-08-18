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Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 45 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Buğday (Kg): En düşük 7,55 TL, en yüksek 10,15 TL; Mısır (Kg): En düşük 6,15 TL, en yüksek 6,50 TL; Kütlü pamuk (Kg): En düşük 15,00 TL, en yüksek 16,50 TL; Preseli pamuk (Kg): En düşük 33,25 TL, en yüksek 45,00 TL; Yağlık çiğit (Kg): En düşük 3,40 TL, en yüksek 5,45 TL.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
BuğdayKg7,55

10,15
MısırKg6,15

6,50
Kütlü pamukKg15,00

16,50
Preseli pamukKg33,25

45,00
Yağlık çiğitKg3,40

5,45

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Ekonomi

Şanlıurfa Mısır Ekonomi Haberler

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