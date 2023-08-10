Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 45 Liradan Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Buğday (Kg) 6,75-11,76, Çiğit (Kg) 3,30, Mısır (Kg) 6,75, Preseli pamuk (Kg) 40,00-45,00.