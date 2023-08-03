Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 45 Liradan Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Kırmızı kabuklu mercimek (Kg) en düşük 12,50 TL, en yüksek 15,75 TL; Nohut (Kg) en düşük 22,70 TL, en yüksek 22,70 TL; Buğday (Kg) en düşük 8,00 TL, en yüksek 10,31 TL; Preseli pamuk (Kg) en düşük 35,25 TL, en yüksek 45,00 TL; Mısır (Kg) en düşük 5,20 TL, en yüksek 6,75 TL.