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Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 45 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Kırmızı kabuklu mercimek (Kg) en düşük 12,50 TL, en yüksek 15,75 TL; Nohut (Kg) en düşük 22,70 TL, en yüksek 22,70 TL; Buğday (Kg) en düşük 8,00 TL, en yüksek 10,31 TL; Preseli pamuk (Kg) en düşük 35,25 TL, en yüksek 45,00 TL; Mısır (Kg) en düşük 5,20 TL, en yüksek 6,75 TL.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg12,50

15,75
NohutKg22,70

22,70
BuğdayKg8,00

10,31
Preseli pamukKg35,25

45,00
MısırKg5,20

6,75

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi

Şanlıurfa Mısır Ekonomi Haberler

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