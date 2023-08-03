Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 45 Liradan Satıldı
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Kırmızı kabuklu mercimek (Kg) en düşük 12,50 TL, en yüksek 15,75 TL; Nohut (Kg) en düşük 22,70 TL, en yüksek 22,70 TL; Buğday (Kg) en düşük 8,00 TL, en yüksek 10,31 TL; Preseli pamuk (Kg) en düşük 35,25 TL, en yüksek 45,00 TL; Mısır (Kg) en düşük 5,20 TL, en yüksek 6,75 TL.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|12,50
|15,75
|Nohut
|Kg
|22,70
|22,70
|Buğday
|Kg
|8,00
|10,31
|Preseli pamuk
|Kg
|35,25
|45,00
|Mısır
|Kg
|5,20
|6,75
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi