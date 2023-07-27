Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 45,60 Liradan Satıldı
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45,60 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Kırmızı kabuklu mercimek: 14,07 TL, Nohut: 21,50 TL, Arpa: 6,00 TL, Buğday: 4,10 TL - 10,10 TL, Mısır: 4,00 TL - 6,75 TL, Preseli pamuk: 37,00 TL - 45,60 TL, Kütlü pamuk: 15,75 TL - 16,50 TL, Yağlık çiğit: 4,95 TL - 5,02 TL, Pamuk yağı: 19,50 TL - 20,50 TL
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|14,07
|14,07
|Nohut
|Kg
|21,50
|21,50
|Arpa
|Kg
|6,00
|6,00
|Buğday
|Kg
|4,10
|10,10
|Mısır
|Kg
|4,00
|6,75
|Preseli pamuk
|Kg
|37,00
|45,60
|Kütlü pamuk
|Kg
|15,75
|16,50
|Yağlık çiğit
|Kg
|4,95
|5,02
|Pamuk yağı
|Kg
|19,50
|20,50
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Ekonomi