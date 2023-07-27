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Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 45,60 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45,60 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Kırmızı kabuklu mercimek: 14,07 TL, Nohut: 21,50 TL, Arpa: 6,00 TL, Buğday: 4,10 TL - 10,10 TL, Mısır: 4,00 TL - 6,75 TL, Preseli pamuk: 37,00 TL - 45,60 TL, Kütlü pamuk: 15,75 TL - 16,50 TL, Yağlık çiğit: 4,95 TL - 5,02 TL, Pamuk yağı: 19,50 TL - 20,50 TL

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg14,07

14,07
NohutKg21,50

21,50
ArpaKg6,00

6,00
BuğdayKg4,10

10,10
MısırKg4,00

6,75
Preseli pamukKg37,00

45,60
Kütlü pamukKg15,75

16,50
Yağlık çiğitKg4,95

5,02
Pamuk yağıKg19,50

20,50

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Güncel Haberler

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