Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 45,60 Liradan Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45,60 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Kırmızı kabuklu mercimek: 14,07 TL, Nohut: 21,50 TL, Arpa: 6,00 TL, Buğday: 4,10 TL - 10,10 TL, Mısır: 4,00 TL - 6,75 TL, Preseli pamuk: 37,00 TL - 45,60 TL, Kütlü pamuk: 15,75 TL - 16,50 TL, Yağlık çiğit: 4,95 TL - 5,02 TL, Pamuk yağı: 19,50 TL - 20,50 TL