Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 45,50 Liradan Satıldı
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verildi.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Arpa
|Kg
|5,00
|6,10
|Buğday
|Kg
|6,00
|10,20
|Preseli pamuk
|Kg
|36,00
|45,50
|Yağlık çiğit
|Kg
|5,00
|5,00
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Ekonomi