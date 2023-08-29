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Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 45,50 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verildi.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
ArpaKg5,00

6,10
BuğdayKg6,00

10,20
Preseli pamukKg36,00

45,50
Yağlık çiğitKg5,00

5,00

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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