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Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 45,20 Liradan Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45,20 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Kırmızı kabuklu mercimek (Kg) en düşük 14,00 TL, en yüksek 20,00 TL; Arpa (Kg) en düşük 4,50 TL, en yüksek 6,00 TL; Buğday (Kg) en düşük 5,50 TL, en yüksek 10,00 TL; Preseli pamuk (Kg) en düşük 37,50 TL, en yüksek 45,20 TL.