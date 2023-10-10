Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 45,20 Liradan Satıldı
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45,20 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Kırmızı kabuklu mercimek (Kg) en düşük 14,00 TL, en yüksek 20,00 TL; Arpa (Kg) en düşük 4,50 TL, en yüksek 6,00 TL; Buğday (Kg) en düşük 5,50 TL, en yüksek 10,00 TL; Preseli pamuk (Kg) en düşük 37,50 TL, en yüksek 45,20 TL.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|14,00
|20,00
|Arpa
|Kg
|4,50
|6,00
|Buğday
|Kg
|5,50
|10,00
|Preseli pamuk
|Kg
|37,50
|45,20
Kaynak: AA / Ekonomi