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Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 45,20 Liradan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45,20 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Kırmızı kabuklu mercimek (Kg) en düşük 14,00 TL, en yüksek 20,00 TL; Arpa (Kg) en düşük 4,50 TL, en yüksek 6,00 TL; Buğday (Kg) en düşük 5,50 TL, en yüksek 10,00 TL; Preseli pamuk (Kg) en düşük 37,50 TL, en yüksek 45,20 TL.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg14,00

20,00
ArpaKg4,50

6,00
BuğdayKg5,50

10,00
Preseli pamukKg37,50

45,20

Kaynak: AA / Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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