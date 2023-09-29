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Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 45,10 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45,10 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verilmiştir.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg10,00

20,00
NohutKg9,00

9,00
ArpaKg4,50

5,48
BuğdayKg5,50

10,40
Kütlü pamukKg17,90

19,95
Preseli pamukKg34,75

45,10
Yağlık çiğitKg5,10

5,10

Kaynak: AA / Ekonomi

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