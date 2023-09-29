Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 45,10 Liradan Satıldı
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45,10 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verilmiştir.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|10,00
|20,00
|Nohut
|Kg
|9,00
|9,00
|Arpa
|Kg
|4,50
|5,48
|Buğday
|Kg
|5,50
|10,40
|Kütlü pamuk
|Kg
|17,90
|19,95
|Preseli pamuk
|Kg
|34,75
|45,10
|Yağlık çiğit
|Kg
|5,10
|5,10
Kaynak: AA / Ekonomi