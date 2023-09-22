Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 45,10 Liradan Satıldı
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45,10 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verildi.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Yeşil mercimek
|Kg
|21,00
|22,00
|Arpa
|Kg
|6,00
|6,00
|Buğday
|Kg
|5,50
|11,00
|Mısır
|Kg
|5,40
|15,00
|Preseli pamuk
|Kg
|40,00
|45,10
|Çiğit
|Kg
|1,50
|1,75
Kaynak: AA / Ekonomi