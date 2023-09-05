Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 44 Liradan Satıldı
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 44 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları da açıklandı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 44 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|14,05
|16,29
|Nohut
|Kg
|22,50
|22,50
|Yeşil mercimek
|Kg
|25,81
|25,81
|Buğday
|Kg
|5,80
|9,95
|Mısır
|Kg
|6,00
|6,50
|Preseli pamuk
|Kg
|37,50
|44,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|4,95
|5,20
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Ekonomi