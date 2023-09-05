Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 44 Liradan Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 44 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları da açıklandı.