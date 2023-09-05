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Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 44 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 44 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları da açıklandı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 44 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg14,05

16,29
NohutKg22,50

22,50
Yeşil mercimekKg25,81

25,81
BuğdayKg5,80

9,95
MısırKg6,00

6,50
Preseli pamukKg37,50

44,00
Yağlık çiğitKg4,95

5,20

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Ekonomi

Şanlıurfa Mısır Ekonomi Haberler

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