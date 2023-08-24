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Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 44 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 44 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Kırmızı kabuklu mercimek (Kg): En düşük 12,30 TL, en yüksek 19,50 TL; Buğday (Kg): En düşük 6,00 TL, en yüksek 9,98 TL; Mısır (Kg): En düşük 5,29 TL, en yüksek 5,29 TL; Preseli pamuk (Kg): En düşük 33,25 TL, en yüksek 44,00 TL.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 44 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg12,30

19,50
BuğdayKg6,00

9,98
MısırKg5,29

5,29
Preseli pamukKg33,25

44,00

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Ekonomi

Şanlıurfa Mısır Ekonomi Haberler

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