Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 44 Liradan Satıldı
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 44 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Kırmızı kabuklu mercimek (Kg): En düşük 12,30 TL, en yüksek 19,50 TL; Buğday (Kg): En düşük 6,00 TL, en yüksek 9,98 TL; Mısır (Kg): En düşük 5,29 TL, en yüksek 5,29 TL; Preseli pamuk (Kg): En düşük 33,25 TL, en yüksek 44,00 TL.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 44 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|12,30
|19,50
|Buğday
|Kg
|6,00
|9,98
|Mısır
|Kg
|5,29
|5,29
|Preseli pamuk
|Kg
|33,25
|44,00
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Ekonomi