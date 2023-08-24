Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 44 Liradan Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 44 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Kırmızı kabuklu mercimek (Kg): En düşük 12,30 TL, en yüksek 19,50 TL; Buğday (Kg): En düşük 6,00 TL, en yüksek 9,98 TL; Mısır (Kg): En düşük 5,29 TL, en yüksek 5,29 TL; Preseli pamuk (Kg): En düşük 33,25 TL, en yüksek 44,00 TL.