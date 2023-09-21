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Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 44,50 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 44,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 44,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
ArpaKg4,50

4,50
AyçiçeğiKg14,00

14,00
BuğdayKg5,50

11,00
MısırKg5,20

15,00
Kütlü pamukKg18,00

20,00
Preseli pamukKg36,00

44,50
Yağlık çiğitKg5,24

5,24

Kaynak: AA / Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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