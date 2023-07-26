Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 43 Liradan Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 43 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Kırmızı kabuklu mercimek (Kg): En düşük 14,20 TL, en yüksek 15,00 TL; Buğday (Kg): En düşük 7,71 TL, en yüksek 9,65 TL; Nohut (Kg): En düşük 22,60 TL, en yüksek 22,60 TL; Preseli pamuk (Kg): En düşük 35,75 TL, en yüksek 43,00 TL; Yağlık çiğit (Kg): En düşük 5,50 TL, en yüksek 5,50 TL; Nötr pamuk yağı (Kg): En düşük 26,00 TL, en yüksek 26,00 TL.