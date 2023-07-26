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Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 43 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 43 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Kırmızı kabuklu mercimek (Kg): En düşük 14,20 TL, en yüksek 15,00 TL; Buğday (Kg): En düşük 7,71 TL, en yüksek 9,65 TL; Nohut (Kg): En düşük 22,60 TL, en yüksek 22,60 TL; Preseli pamuk (Kg): En düşük 35,75 TL, en yüksek 43,00 TL; Yağlık çiğit (Kg): En düşük 5,50 TL, en yüksek 5,50 TL; Nötr pamuk yağı (Kg): En düşük 26,00 TL, en yüksek 26,00 TL.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 43 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg14,20

15,00
BuğdayKg7,71

9,65
NohutKg22,60

22,60
Preseli pamukKg35,75

43,00
Yağlık çiğitKg5,50

5,50
Nötr pamuk yağıKg26,00

26,00

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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