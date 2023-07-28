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Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 43,37 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 43,37 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları da verildi.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 43,37 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg7,509,81
Arpa

Kg7,987,98
MısırKg6,756,75
Preseli pamukKg40,0043,37

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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