Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 43,37 Liradan Satıldı
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 43,37 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları da verildi.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 43,37 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|7,50
|9,81
|Arpa
|Kg
|7,98
|7,98
|Mısır
|Kg
|6,75
|6,75
|Preseli pamuk
|Kg
|40,00
|43,37
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi