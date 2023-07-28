Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 43,37 Liradan Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 43,37 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları da verildi.