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Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 42,50 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 42,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verilmiştir.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 42,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Yeşil mercimekKg25,85

25,85
BuğdayKg7,87

10,30
MısırKg6,00

6,00
Preseli pamukKg34,00

42,50
Yağlık çiğitKg4,40

4,40
Çörek otuKg70,00

70,00

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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