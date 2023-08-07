Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 42,50 Liradan Satıldı
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 42,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verilmiştir.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 42,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Yeşil mercimek
|Kg
|25,85
|25,85
|Buğday
|Kg
|7,87
|10,30
|Mısır
|Kg
|6,00
|6,00
|Preseli pamuk
|Kg
|34,00
|42,50
|Yağlık çiğit
|Kg
|4,40
|4,40
|Çörek otu
|Kg
|70,00
|70,00
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Ekonomi