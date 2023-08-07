Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 42,50 Liradan Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 42,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verilmiştir.