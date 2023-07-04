Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 42,50 Liradan Satıldı
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 42,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verilmiştir.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 42,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Arpa
|Kg
|5,55
|5,85
|Mısır
|Kg
|5,42
|5,60
|Buğday
|Kg
|7,38
|9,60
|Yağlık çiğit
|Kg
|4,74
|4,74
|Preseli pamuk
|Kg
|40,05
|42,50
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi
Şanlıurfa Ekonomi Haberler
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