Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 40 Liradan Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 40 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Buğday (Kg) 6,75-8,76 TL, Çiğit (Kg) 4,30 TL, Mısır (Kg) 6,75 TL, Preseli pamuk (Kg) 36,00-40,00 TL.