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Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 40 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 40 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Buğday (Kg) 6,75-8,76 TL, Çiğit (Kg) 4,30 TL, Mısır (Kg) 6,75 TL, Preseli pamuk (Kg) 36,00-40,00 TL.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,758,76
ÇiğitKg4,304,30
MısırKg6,756,75
Preseli pamukKg36,0040,00

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Ekonomi

Şanlıurfa Mısır Ekonomi Haberler

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