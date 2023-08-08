Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 40 Liradan Satıldı
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 40 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Buğday (Kg) 6,75-8,76 TL, Çiğit (Kg) 4,30 TL, Mısır (Kg) 6,75 TL, Preseli pamuk (Kg) 36,00-40,00 TL.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|6,75
|8,76
|Çiğit
|Kg
|4,30
|4,30
|Mısır
|Kg
|6,75
|6,75
|Preseli pamuk
|Kg
|36,00
|40,00
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Ekonomi