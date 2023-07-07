Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 38,50 Liradan Satıldı
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 38,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Arpa: 5,00 TL, Buğday: 7,25 TL - 8,00 TL, Preseli pamuk: 36,50 TL - 38,50 TL.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 38,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Arpa
|Kg
|5,00
|5,00
|Buğday
|Kg
|7,25
|8,00
|Preseli pamuk
|Kg
|36,50
|38,50
Kaynak: AA / Yasin Dikme - Ekonomi
Şanlıurfa Ekonomi Haberler
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