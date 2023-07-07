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Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 38,50 Liradan Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 38,50 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 38,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Arpa: 5,00 TL, Buğday: 7,25 TL - 8,00 TL, Preseli pamuk: 36,50 TL - 38,50 TL.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 38,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
ArpaKg5,00

5,00
BuğdayKg7,25

8,00
Preseli pamukKg36,50

38,50

Kaynak: AA / Yasin Dikme - Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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