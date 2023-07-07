Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı En Yüksek 38,50 Liradan Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 38,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Arpa: 5,00 TL, Buğday: 7,25 TL - 8,00 TL, Preseli pamuk: 36,50 TL - 38,50 TL.