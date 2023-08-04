Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı 44 Liradan Satıldı
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 44 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Kırmızı kabuklu mercimek (14,07 TL), Kütlü pamuk (14,00 TL - 16,20 TL), Buğday (7,20 TL - 9,70 TL), Preseli pamuk (44,00 TL), Mısır (5,50 TL - 7,45 TL), Arpa (6,25 TL - 7,30 TL).
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 44 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|14,07
|14,07
|Kütlü pamuk
|Kg
|14,00
|16,20
|Buğday
|Kg
|7,20
|9,70
|Preseli pamuk
|Kg
|44,00
|44,00
|Mısır
|Kg
|5,50
|7,45
|Arpa
|Kg
|6,25
|7,30
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi