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Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı 44 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 44 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Kırmızı kabuklu mercimek (14,07 TL), Kütlü pamuk (14,00 TL - 16,20 TL), Buğday (7,20 TL - 9,70 TL), Preseli pamuk (44,00 TL), Mısır (5,50 TL - 7,45 TL), Arpa (6,25 TL - 7,30 TL).

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 44 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg14,07

14,07
Kütlü pamukKg14,00

16,20
BuğdayKg7,20

9,70
Preseli pamukKg44,00

44,00
MısırKg5,50

7,45
ArpaKg6,25

7,30

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi

Şanlıurfa Mısır Ekonomi Haberler

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