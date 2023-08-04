Şanlıurfa Ticaret Borsasında Preseli Pamuğun Kilogramı 44 Liradan Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 44 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Kırmızı kabuklu mercimek (14,07 TL), Kütlü pamuk (14,00 TL - 16,20 TL), Buğday (7,20 TL - 9,70 TL), Preseli pamuk (44,00 TL), Mısır (5,50 TL - 7,45 TL), Arpa (6,25 TL - 7,30 TL).