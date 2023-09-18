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Şanlıurfa Ticaret Borsasında Kırmızı Mercimek Rekor Fiyatla Satıldı

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 12,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 12,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı mercimekKg9,2512,50
NohutKg8,709,70
BuğdayKg8,409,85
MısırKg5,207,00
Yağlık çiğitKg5,006,00

Kaynak: AA / Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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