Şanlıurfa Ticaret Borsasında Kırmızı Mercimek Rekor Fiyatla Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 12,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.