Şanlıurfa Ticaret Borsasında Kırmızı Mercimek Rekor Fiyatla Satıldı
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 12,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 12,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|9,25
|12,50
|Nohut
|Kg
|8,70
|9,70
|Buğday
|Kg
|8,40
|9,85
|Mısır
|Kg
|5,20
|7,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|5,00
|6,00
Kaynak: AA / Ekonomi