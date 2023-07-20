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Şanlıurfa Ticaret Borsasında Kırmızı Mercimek Kilogramı En Yüksek Fiyatla Satıldı

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 14,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 14,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı mercimekKg11,0014,50
ÇiğitKg4,955,50
MısırKg5,506,00
ArpaKg4,006,20
BuğdayKg5,596,30

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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