Şanlıurfa Ticaret Borsasında Kırmızı Mercimek Kilogramı En Yüksek Fiyatla Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 14,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.