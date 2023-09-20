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Şanlıurfa Ticaret Borsasında Kırmızı Mercimek Kilogramı 20 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 20 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı mercimekKg15,2520,00
NohutKg8,7015,00
BuğdayKg5,508,25
MısırKg4,807,25
Yağlık çiğitKg5,506,00

Kaynak: AA / Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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