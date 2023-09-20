Şanlıurfa Ticaret Borsasında Kırmızı Mercimek Kilogramı 20 Liradan Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 20 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.