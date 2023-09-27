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Şanlıurfa Ticaret Borsasında Kırmızı Mercimeğin Kilogramı En Yüksek 19,32 TL'den Satıldı

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 19,32 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verilmiştir.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 19,32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı mercimekKg17,0019,32
NohutKg15,0015,00
BuğdayKg8,1011,00
MısırKg5,207,00
ArpaKg5,005,44

Kaynak: AA / Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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