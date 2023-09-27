Şanlıurfa Ticaret Borsasında Kırmızı Mercimeğin Kilogramı En Yüksek 19,32 TL'den Satıldı
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 19,32 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verilmiştir.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 19,32 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|17,00
|19,32
|Nohut
|Kg
|15,00
|15,00
|Buğday
|Kg
|8,10
|11,00
|Mısır
|Kg
|5,20
|7,00
|Arpa
|Kg
|5,00
|5,44
Kaynak: AA / Ekonomi