Şanlıurfa Ticaret Borsasında Kırmızı Mercimeğin Kilogramı En Yüksek 15,50 Liradan Satıldı
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 15,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 15,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|11,00
|15,50
|Çiğit
|Kg
|4,70
|5,50
|Mısır
|Kg
|5,30
|5,38
|Arpa
|Kg
|5,45
|6,20
|Buğday
|Kg
|6,30
|8,80
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Ekonomi
Şanlıurfa Ekonomi Haberler
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