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Şanlıurfa Ticaret Borsasında Kırmızı Mercimeğin Kilogramı En Yüksek 15,45 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 15,45 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verilmiştir.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 15,45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı mercimekKg13,5215,45
NohutKg8,7011,98
MısırKg4,305,47
ArpaKg5,456,20
BuğdayKg7,448,63

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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