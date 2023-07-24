Şanlıurfa Ticaret Borsasında Kırmızı Mercimeğin Kilogramı En Yüksek 15,45 Liradan Satıldı
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 15,45 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verilmiştir.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 15,45 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|13,52
|15,45
|Nohut
|Kg
|8,70
|11,98
|Mısır
|Kg
|4,30
|5,47
|Arpa
|Kg
|5,45
|6,20
|Buğday
|Kg
|7,44
|8,63
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Ekonomi