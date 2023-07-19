Şanlıurfa Ticaret Borsasında Kırmızı Mercimeğin Kilogramı En Yüksek 15,00 TL'den Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 15,00 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verilmiştir.