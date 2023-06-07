Şanlıurfa Ticaret Borsasında Kırmızı Kabuklu Mercimek Kilogramı 16 Liradan Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 16 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.