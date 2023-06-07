Şanlıurfa Ticaret Borsasında Kırmızı Kabuklu Mercimek Kilogramı 16 Liradan Satıldı
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 16 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 16 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|14,50
|16,00
|Mısır
|Kg
|5,20
|6,25
|Arpa
|Kg
|6,00
|6,50
|Buğday
|Kg
|8,65
|9,60
|Çiğit
|Kg
|5,00
|6,00
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Ekonomi
Şanlıurfa Ekonomi Haberler
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