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Şanlıurfa Ticaret Borsasında Kırmızı Kabuklu Mercimek Kilogramı 16 Liradan Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsasında Kırmızı Kabuklu Mercimek Kilogramı 16 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 16 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 16 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg14,5016,00
MısırKg5,206,25
ArpaKg6,006,50
BuğdayKg8,659,60
ÇiğitKg5,006,00

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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