Şanlıurfa Ticaret Borsasında Kırmızı Kabuklu Mercimeğin Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 18,93 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verilmiştir.