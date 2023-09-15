Şanlıurfa Ticaret Borsasında Kırmızı Kabuklu Mercimeğin Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 18,93 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verilmiştir.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 18,93 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|16,24
|18,93
|Arpa
|Kg
|5,00
|5,00
|Buğday
|Kg
|4,10
|11,13
|Mısır
|Kg
|5,37
|7,00
|Preseli pamuk
|Kg
|36,30
|52,00
Kaynak: AA / Ekonomi