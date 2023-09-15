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Şanlıurfa Ticaret Borsasında Kırmızı Kabuklu Mercimeğin Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 18,93 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verilmiştir.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 18,93 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg16,24

18,93
ArpaKg5,00

5,00
BuğdayKg4,10

11,13
MısırKg5,37

7,00
Preseli pamukKg36,30

52,00

Kaynak: AA / Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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