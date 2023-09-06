Şanlıurfa Ticaret Borsasında Dana Karkas Fiyatları Yükseldi
Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı en yüksek 220 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı en yüksek 220 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|10,10
|15,00
|Nohut
|Kg
|22,12
|23,65
|Hasarlı mercimek
|Kg
|10,50
|12,70
|Buğday
|Kg
|6,00
|10,00
|Yeşil mercimek
|Kg
|24,67
|24,67
|Dana karkas
|Kg
|215,00
|220,00
Kaynak: AA / Yasin Dikme - Ekonomi