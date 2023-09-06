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Şanlıurfa Ticaret Borsasında Dana Karkas Fiyatları Yükseldi

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı en yüksek 220 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı en yüksek 220 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg10,10

15,00
NohutKg22,12

23,65
Hasarlı mercimekKg10,50

12,70
BuğdayKg6,00

10,00
Yeşil mercimekKg24,67

24,67
Dana karkasKg215,00

220,00

Kaynak: AA / Yasin Dikme - Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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