Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli Pamuk Rekoru

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli Pamuk Rekoru

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 38,26 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 38,26 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
ArpaKg5,60

5,60
BuğdayKg6,45

8,98
MısırKg5,25

5,28
Preseli pamukKg29,00

38,26
Yağlık çiğitKg5,00

5,00

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title