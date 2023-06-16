Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli Pamuk Rekor Fiyatla Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.