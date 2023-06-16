Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli Pamuk Rekor Fiyatla Satıldı
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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|14,50
|14,50
|Mısır
|Kg
|6,10
|6,10
|Buğday
|Kg
|8,00
|9,00
|Preseli pamuk
|Kg
|40,00
|50,00
|İthal preseli pamuk
|Kg
|33,01
|36,73
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi
Şanlıurfa Ekonomi Haberler
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