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Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli Pamuk Rekor Fiyatla Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli Pamuk Rekor Fiyatla Satıldı

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg14,50

14,50
MısırKg6,10

6,10
BuğdayKg8,00

9,00
Preseli pamukKg40,00

50,00
İthal preseli pamukKg33,01

36,73

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

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