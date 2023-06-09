Üye Girişi
Haberi Paylaş
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli Pamuk Rekor Fiyatla Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda Preseli Pamuk Rekor Fiyatla Satıldı

Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 38,25 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 38,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
BuğdayKg8,60

8,60
Kütlü pamukKg14,50

16,50
Preseli pamukKg33,03

38,25
Yağlık çiğitKg5,55

5,55
Pamuk yağıKg23,00

23,00

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Ekonomi

Şanlıurfa Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title